Tremila euro di "super cashback" per i primi 100 mila cittadini che usano maggiormente la carta di credito. Ecco la novità che il governo si prepara a lanciare, con la legge di Bilancio, per promuovere la diffusione dell’uso della moneta elettronica nelle transazioni. Il cashless è un progetto centrale per il governo.

Limite al contante, multe per chi paga o incassa oltre i 2 mila euro

Piano cashless, Governo studia estensione programma a tutte le spese

«Per la modernizzazione del Paese – spiegano fonti di Palazzo Chigi – si punta a cambiare le abitudini di pagamento dei consumatori, in linea con l'Europa, per un sistema più digitale, più veloce, più semplice e trasparente». Per promuovere il cashless il governo ha stanziato 3 miliardi di euro l'anno. Chi partecipa all'iniziativa beneficerà del 10% di cashback, cioè un rimborso del 10% degli acquisti effettuati con moneta elettronica.



Con un massimale di spesa di 3mila euro e quindi con un rimborso cashback massimo di 300 euro (cifra che può aumentare perché per cautela si è previsto che tutti i partecipanti raggiungeranno il massimo della spesa. Se non fosse così ci saranno più risorse che possono alzare il cashback oltre le 300 euro ); 3 mila euro di super cashback, appunto, per i primi 100 mila che usano maggiormente la carta.

Conta il numero di operazioni non la cifra: 5 caffè equivalgono a 5 borse di lusso. Inoltre, «50 milioni di euro in premi con la Lotteria degli scontrini (solo con carta di pagamento). Con premi singoli anche di 5 milioni di euro». La decisione del Governo di rimborsare il 10% dei pagamenti effettuati con carte di credito, debito, bancomat e altre forme elettroniche su una spesa dai 3 mila euro in poi annui a tutti i cittadini è un provvedimento che servirà non solo a limitare sensibilmente l'evasione fiscale, ma anche a favorire i microconsumi, stimolando la domanda e contribuendo a far ripartire l'economia.

Ne è convinta Federturismo Confindustria. Un ulteriore aspetto positivo della misura è che il rimborso, avvenendo in due tranche semestrali, di cui una sarebbe in estate e l'altra a fine anno, rileva ancora Federturismo, rappresenterà un aiuto per incentivare il turismo ed incoraggiare le famiglie a partire per le vacanze.

Ultimo aggiornamento: 12:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA