Mappa Ecdc, tutta l'Italia in rosso o rosso scuro

(Teleborsa) - Tutta Italia in rosso o rosso scuro: è la fotografia sull'andamento dei contagi scattata dalla mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

Anche le tre regioni rimaste in giallo la settimana scorsa (Sardegna, Molise e Puglia) passano in rosso, così come la Sicilia, la Calabria, Abruzzo e Basilicata. Le altre sono in rosso scuro. Continuano, intanto, i giorni neri dell'Europa nella battaglia al coronavirus, in scia alla variante Omicron che corre ovunque.

Dopo Danimarca e Portogallo, è diventata dominante anche in Olanda e in Svizzera. Numeri record in Francia che nelle ultime 24 ore ha registrato un aumento monstre dei contagi con ben 180 mila nuovi positivi. La Finlandia, intanto, ha bloccato gli ingressi a tutti i viaggiatori stranieri non vaccinati. Per gli stranieri non vaccinati sarà vietato l'ingresso a meno che non abbiano meno di 16 anni, non siano residenti in Finlandia, non siano diplomatici o impiegati in attività essenziali o non abbiano motivi familiari non differibili come motivo del viaggio. Chi è vaccinato, per entrare nel Paese dei laghi, dovrà comunque esibire un test Covid negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Le misure sono entrate in vigore ieri e si applicano anche ai cittadini dell'Ue.