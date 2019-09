Ai suoi colleghi l'ha detto chiaro: l' Italia non farà una manovra restrittiva perché sarebbe controproducente, così come è controproducente per l'Europa continuare ad avere una posizione prudente sulla spesa, perché non aiuta a contrastare il rallentamento economico. Il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri riorienta la posizione dell' Italia all' Ecofin sfruttando l'onda lunga delle parole di Mario Draghi, che ha invitato i Governi a fare di più per sostenere la crescita. Un appello che ha già fatto cambiare atteggiamento all'Eurozona, ora in pressing sulla Germania perché spenda, e a Bruxelles, che apre ad una valutazione più morbida degli investimenti legati alle nuove priorità come la lotta ai cambiamenti climatici. Un contesto promettente per la richiesta che il premier Giuseppe Conte è tornato a fare di scorporare le spese per il green new deal dal computo del deficit. Il clima è cambiato, ma non c'è certo aria di rivoluzione. Ad Helsinki i ministri hanno anche cominciato a parlare di revisione del Patto di stabilità, ma con scarso appetito intorno al tavolo. Eppure la spinta a semplificare le regole è partita dai due capi d' Europa : sia il Nord rigorista che il Sud più morbido sono insoddisfatti dell'attuale assetto. Per motivi diversi, però. I primi perché vedono regole continuamente aggirate, grazie alla flessibilità delle stesse. I secondi perché vorrebbero ancora più margini, non avendo spazio di bilancio. «Dobbiamo evitare uno scenario in cui apriamo la discussione sulla legislazione senza sapere come chiuderla», ha detto il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis al termine della riunione.