Londra, quotato primo ETF in Europa sul Metaverso

(Teleborsa) - Sono iniziate oggi le contrattazioni sul London Stock Exchange del ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (ISIN: IE000KDY10O3), il primo ETF sul Metaverso in Europa. Lo strumento finanziario, lanciato da ETC Group e HANetf, ha l'obiettivo di fornire agli investitori europei l'accesso ad un'opportunità di investimento su larga scala e a lungo termine, seguendo il Solactive ETC Group Global Metaverse Index. Attese nelle prossime settimane anche le quotazioni su Borsa Italiana e Deutsche Borse.

Il Metaverse ETF fornirà un'esposizione pure-play ad un settore composto da aziende attive nella VR/AR (realtà virtuale e aumentata), grafica 3D, semiconduttori, comunicazioni wireless ad alta velocità, giochi online, video streaming, tecnologie blockchain, tra cui NFT e terreni digitali, Cloud e archiviazione dati.

"Il Metaverso è passato da essere un'idea poco chiara e teorica a venir descritto in diversi modi, dall'evoluzione della realtà virtuale alla prossima iterazione di Internet - ha commentato Bradley Duke, fondatore e Co-CEO di ETC Group - Il nostro ETF permetterà agli investitori di ottenere un'esposizione a questa interessante opportunità di investimento".