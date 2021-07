Quando si decidono nuovi investimenti in azioni, in bond o in fondi, è bene liberare il campo da ogni dubbio. Ecco allora le 10 domande da fare al proprio gestore.

1. Ho dei risparmi sul conto corrente come posso valorizzarli?

2. Questo investimento risponde alle mie esigenze?

3. Quale grado di rischio mi posso assumere?

4. Qual è l’orizzonte temporale dell’investimento?

5. Quali sonoesattamente i costi?

6. Ci sono...

