Continua a non decollare l'auto pienamente elettrica, quella da ricaricare alle colonnine o alle "prese" di casa. Lo testimonia l'andamento delle richieste degli incentivi - bonus stanziati dal governo che hanno fatto gola di fatto solo a chi era intenzionato ad acquistare una vettura nuova tradizionale, termica, a benzina o gasolio o al più ibrida (motore termico + motore elettrico).

I 150 milioni di euro stanziati dal Governo e richiedibili dal 10 gennaio di quest'anno per auto a motorizzazione termica, mild hybrid o full hybrid sono andati esauriti in un mese. Un beneficio che riguarda circa 75mila persone che useranno vetture con emissioni di CO2 relative alla fascia tra 61 e 135 grammi per chilometro (benzina, diesel e appunto mild hybrid, full hybrid e Gpl).

Lo sconto viene applicato direttamente dal concessionario durante l'acquisto della vettura.

Qui le domande più frequenti

Bonus auto nuove, pochi richiesti gli incentivi per le elettriche

I fondi richiesti per le auto elettriche non hanno superato la percentuale del 4%, una delusione per chi sperava alzare la quota di eco-vetture in circolazione. Sono quindi ancora disponibili circa 174 milioni di euro comprare vetture nuove elettriche (CO2 fino a 20 grammi) e 219 milioni per le auto ibride plug in (CO2 da 21 a 60 grammi per chilometro.

Car sharing, noleggio, due ruote e veicoli commerciali

Ancora disponibili 8 milioni per car sharing e noleggio di ibride plug-in. Per quanto riguarda le due ruote, ci sono ancora oltre 12 milioni per l’acquisto di motocicli e ciclomotori elettrici. Infine, sono ancora disponibili quasi 15 milioni per i veicoli commerciali.

Quanto spetta nel 2023

Gli incentivi sono tarati sulla tipologia dell'auto che si acquisterà e sull'eventuale rottamazione. Per le auto elettriche (livello di emissioni g/Km CO2 0-20): 5mila euro con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato Euro da 0 a 4; 3mila euro senza rottamazione;

Auto ibride plug-in (livello di emissioni g/Km CO2 21-60): 4 mila euro con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato Euro da 0 a 4; 2mila euro senza rottamazione;

Auto a basse emissioni (livello di emissioni g/Km CO2 61-135): 2mila euro con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato Euro da 0 a 4; non previsto senza rottamazione.

Bonus auto in caso di Isee fino a 30mila euro

Gli incentivi sono più alti se l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE ) non supera i 30mila euro.

Auto elettriche (livello di emissioni g/Km CO2 0-20): 7.500 euro con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato Euro da 0 a 4; 4.500 euro senza rottamazione.

Auto ibride plug-in (livello di emissioni g/Km CO2 21-60):

– 6mila euro con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato Euro da 0 a 4; 3mila senza rottamazione.

L'importo del bonus va sottratto dal totale della fattura, ovvero dal prezzo Iva inclusa, la fattura deve riportare l'importo al netto contributo.