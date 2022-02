Il tonfo di Tesla fa crollare tutto il settore delle auto elettriche

(Teleborsa) - Profondo rosso per l'azienda fondata da Elon Musk. Nonostante la trimestrale positiva, Tesla soffre il fatto di aver comunicato che i problemi alla catena di approvvigionamento dureranno per tutto il 2022 e che non lancerà nuovi modelli quest'anno. "Se dovessimo introdurre nuovi modelli, la nostra produzione totale di veicoli diminuirebbe", ha detto il CEO della società dopo la diffusione della trimestrale che registrato entrate e utili record. Gli analisti hanno fatto però notare che, sebbene dover procurarsi chip solo per pochi modelli sia un vantaggio per Tesla, rimandare il lancio di nuovi prodotti potrebbe avvantaggiare i competitor. Nonostante ciò, gli altri produttori di veicoli elettrici sono in grande ribasso a Wall Street.

Seduta drammatica per Tesla Motors, che si posiziona a 855,2 con una discesa dell'8,77%. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 826,2 e successiva a 797,1. Resistenza a 992,9.

Lucid registra una flessione del 12,81% rispetto alla vigilia, attestandosi a 29,13USD. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 27,32 e successiva a quota 25,5. Resistenza a 32,43.

Peggiora la performance di Lordstown Motors, con un ribasso del 7,01%, portandosi a 2,511. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 2,35 e successiva 2,19. Resistenza a 2,755.

Peggiora la performance di Nikola, con un ribasso del 6,89%, portandosi a 7,132. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 6,811 e successiva 6,491. Resistenza a 7,651.

Seduta drammatica per Rivian Automotive, che si posiziona a 54,95 con una discesa dell'8,83%. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 51,64 e successiva a 48,33. Resistenza a 68,29.

Affonda Xpeng Inc Spon Each Rep 2 Cl A con i prezzi allineati a 33,58 per una discesa del 9,97%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 32,23 e successiva a quota 30,88. Resistenza a 35,92.