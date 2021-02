Giornata mondiale dei legumi, Mulino Bianco lancia due nuovi biscotti dedicati all'iniziativa

In occasione della Giornata mondiale dei legumi promossa dalle Nazioni Unite (Onu) Mulino Bianco, il brand del Gruppo Barilla, ha deciso di lanciare due nuovi biscotti: le «Lentille» e le «Cecille». Fedeli al motto «Buono per Te, Buono per Il Pianeta», l'azienda leader della categoria biscotti in Italia ha intrapreso una vera e propria rivoluzione all'interno della propria offerta: a testimonianza anche della rinnovata centralità dei legumi nell’alimentazione. Si stima infatti che in Italia lo scorso anno le vendite sono aumentate del + 18,6%.

I dati

Dopo un lungo periodo, dagli anni '60 fino al 2010, in cui erano stati messi da parte dagli italiani, i legumi, alimento centrale della dieta mediterranea, stanno vivendo oggi una seconda vita. Secondo i dati Nielsen, le vendite dei legumi in Italias superano i 100 milioni di euro di fatturato: e questo solo nel 2020. Rivalutati dalla scienza come fattore di longevità, oggi riscuotono successo non solo per le caratteristiche nutrizionali e di sostenibilità ma soprattutto per il gusto nuovo che sanno apportare a tanti prodotti (dalla pasta ai dolci), grazie all’utilizzo crescente di farine di legumi.

La ricetta

Cecille e Lentille sono i nuovi frollini che introducono nella gamma Mulino Bianco un nuovo gusto a colazione, bontà inaspettate date dal sapore unico della farina di legumi. Le Cecille sono realizzate con farine di ceci, cacao e scorza d’arancia, mentre le Lentille utilizzano la farina di lenticchie rosse e le mandorle in pezzi, frollini ricchi di gusto e fibre. Un'altra grande novità è rappresentata dal packaging grazie alle pratiche mono-porzioni realizzate con materiale riciclabile, come il 100% delle confezioni Mulino Bianco. Un grande contenuto di servizio che rende il prodotto adatto sia alla colazione in casa che a quella fuori casa, «on the go» o in ufficio. I due nuovi biscotti Mulino Bianco sono prodotti nello stabilimento bakery di Castiglione delle Stiviere (Mantova).

I legumi

Come dimostra l’istituzione di una Giornata Mondiale da parte dell'Onu, i legumi non hanno solamente importanti caratteristiche nutrizionali - come il ridotto apporto di grassi e l’alto contenuto proteico – e di gusto, ma rivestono un ruolo rilevante per un sistema agricolo più sostenibile. Le leguminose, infatti, sono particolarmente adatte per una corretta rotazione colturale, che è uno dei pilastri di una agricoltura più efficiente. Sono piante che possono vivere in terreni poveri migliorandone la fertilità e sono in grado di fissare nel terreno l’azoto presente nell’atmosfera, riducendo l’uso di fertilizzanti.

La sostenibilità

Grazie a un percorso pluriennale di ricerca e innovazione sugli aspetti ambientali e sociali legati alla filiera e al confezionamento, oggi il 100% delle confezioni dei prodotti Mulino Bianco sono progettate per essere riciclabili. Non solo: il 2020 ha segnato progressi importanti per il progetto Carta del Mulino, il disciplinare per un grano tenero sostenibile, lanciato nel 2019 assieme al Wwf, a cui hanno già aderito migliaia di attori tra imprese agricole, stoccatori e mugnai. L’iniziativa, partita con il biscotto Buongrano, è stata estesa ai pani e oggi riguarda anche tutti i biscotti della marca.

I valori nutrizionali

Dal 2010 ad oggi il brand ha riformulato almeno una volta tutte le sue ricette, eliminando in 8 anni 6.475 tonnellate di grassi, 20.853 tonnellate di grassi saturi, 2.443 tonnellate di sale, 205 tonnellate di zuccheri, tutto ciò salvaguardando il gusto superiore che contraddistingue la sua offerta. Inoltre, tutti i prodotti Mulino Bianco sono realizzati senza olio di palma, grassi idrogenati, additivi conservanti e senza Ogm. Dal 2013 al 2020 la gamma Mulino Bianco di prodotti integrali, senza glutine e senza zuccheri aggiunti è cresciuta in valore con un Cagr del 5,5%, arrivando, nel 2020, a pesare il 21% sul fatturato totale della marca. E’ solo grazie a questa continua voglia di migliorarsi che Mulino Bianco nel 2020 ha fatto registrare il record di biscotti mai prodotti, confermandosi marchio leader della categoria Biscotti in Italia.

La dichiarazione

Il lancio prevede 2 nuovi biscotti realizzati con farina di legumi. Secondo Julia Schwoerer, vice presidente marketing Mulino Bianco: «Con questi 2 prodotti desideriamo portare nella colazione degli italiani dei biscotti che, oltre ad avere un buon profilo nutrizionale, utilizzino farine di legumi che sono coerenti con l’approccio alla sostenibilità della nostra azienda, e abbiano un gusto unico e sorprendente. Mulino Bianco - ha proseguito il vice presidente marketing - da sempre porta innovazione nel mondo della prima colazione: dai primi iconici biscotti classici negli anni Settanta, al lancio di frollini ricchi di golosità, fino al recente sviluppo dell’offerta integrale che ha portato gusto ed ecumenicità in quello che solo qualche anno fa era un segmento di nicchia e che oggi invece traina la crescita del mercato e guida le scelte strategiche e di sviluppo della nostra offerta. E’ il momento di estendere l’offerta Mulino Bianco anche al segmento dei biscotti con farina di legumi, contribuendo alla crescita di una tendenza della quale sentiremo molto parlare nei prossimi anni», così Schwoerer.

