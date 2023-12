Dichiarazione redditi 2024, dal modello 730 al superbonus fino alle mance: ecco cosa cambia

Sono state pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate le bozze di modelli 2024 da utilizzare nelle dichiarazioni dei redditi del prossimo anno. Dal supebonus al concordato preventivo, passando per la flat tax incrementale, vediamo tutte le novità introdotte nell'ultimo anno dal governo.

Stipendi, Irpef, pensioni, Imu: tutte le novità della Manovra: ecco cosa cambierà nel 2024

Le novità

Moltissime le novità per i Modelli 730 e Redditi Persone fisiche. Tra queste, la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti delle strutture ricettive del settore privato, la ridefinizione dell'ambito fiscale del lavoro sportivo, la rideterminazione della detrazione spettante al personale del comparto sicurezza e difesa, la modifica del limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

Redditi di imprese, enti e società

I modelli e le istruzioni per i redditi di imprese, enti e società sono stati aggiornati per accogliere le modifiche in materia di Imposta sul reddito delle società. Nei modelli Redditi, in particolare, sono stati gestiti il recupero dell'imposta sostitutiva su utili e riserve di utile, l'imposta sul valore delle cripto-attività e gli aggiornamenti previsti dalla disciplina del Superbonus. Per quanto concerne il modello Redditi società di capitali, sono state apportate le modifiche relative all'imposta straordinaria applicata al margine degli interessi delle banche e relative alla nuova disciplina delle plusvalenze realizzate dalle società sportive professionistiche.

Le mance

Tra le novità più importanti che hanno interessato la Certificazione Unica si evidenziano la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti del settore turistico, la riorganizzazione del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico, l'innalzamento a 3mila euro dei fringe benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico, l'indicazione del trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale e la rideterminazione della riduzione Irpef spettante al comparto sicurezza e difesa.

Il modello Iva e Irap

Aggiornato anche il modello Iva per accogliere le novità normative del 2023. Rimodulati i righi dei quadri VE e VF, mentre nel quadro VO viene introdotta la possibilità per le imprese oleoturistiche di revocare l'opzione per la determinazione della detrazione Iva e del reddito nei modi ordinari. Nel modello Irap viene gestita la non imponibilità ai fini Irap dei compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo in ambito sportivo inferiori all'importo annuo di 85mila euro.

Il 770

Ad essere aggiornato è stato anche il 770: tra le novità la sezione relativa all'affrancamento delle quote da Oicr, la nota per l'emergenza alluvionale nei Quadri ST e SV e la nuova colonna per la gestione del credito da Trattamento integrativo speciale nel Quadro SX.