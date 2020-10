Covid, rapporto Caritas: «Aumentati i nuovi poveri, in 3 mesi 450mila persone hanno chiesto aiuto»

Tra aprile e giugno le Caritas diocesane hanno assisito 450mila persone, registrando «un forte incremento» rispetto all'anno precedente. Tra i beneficiari circa il 30% è rappresentato dai cosiddetti «nuovi poveri», che per la prima volta hanno sperimentato condizioni di disagio e di deprivazione economica tali da dover chiedere aiuto. Tra gli assistiti nel periodo marzo-maggio prevalgono i disoccupati, le persone con impiego irregolare fermo a causa delle restrizioni imposte dal lockdown, i lavoratori dipendenti in attesa della cassa integrazione ordinaria o in deroga e i lavoratori precari o intermittenti che, al momento della presa in carico, non godevano di ammortizzatori sociali. È quanto si legge nel Rapporto Povertà di Caritas Italiana.

Nel periodo maggio-settembre 2020, confrontato con gli stessi mesi del 2019, l'incidenza dei «nuovi poveri» per effetto dell'emergenza Covid passa dal 31% al 45%: «quasi una persona su due che si rivolge alla Caritas lo fa per la prima volta». Aumenta in particolare il peso delle famiglie con minori, delle donne, dei giovani, dei nuclei di italiani che risultano in maggioranza (52% rispetto al 47,9 % dello scorso anno) e delle persone in età lavorativa.

Tra le persone che chiedono aiuto alla Caritas si sono affacciati quest'anno, piagato dall'emergenza sanitaria, anche «tanti piccoli commercianti e lavoratori autonomi: rispetto a questo fronte le Caritas diocesane hanno erogato sostegni economici specifici, in ben 136 diocesi sono stati attivati fondi dedicati, utili a sostenere le spese più urgenti (affitto degli immobili, rate del mutuo, utenze, acquisti utili alla ripartenza dell'attività, ecc.). Complessivamente sono stati 2.073 i piccoli commercianti e lavoratori autonomi accompagnati in questo tempo

