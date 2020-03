(Teleborsa) - Nelle scorse ore, il Presidente Donald Trump ha annunciato la sospensione per 30 giorni di tutti i viaggi dall'Europa negli Usa, definendola una misura "dura ma necessaria". Il bando non include il Regno Unito.



Il Presidente americano ha anche criticato l'Europa per non aver agito in modo sufficientemente veloce per affrontare il "virus straniero.



"Gli Stati Uniti non ci hanno consultati su questa decisione". Lo ha affermato un Portavoce della Commissione europea, in riferimento al blocco dei voli passeggeri con l'Ue annunciato da Trump in risposta alla pandemia di coronavirus che Washington si e' limitata a notificare all'UE. "Disapproviamo e esprimiamo il nostro disaccordo su questa decisione", ha aggiunto. © RIPRODUZIONE RISERVATA