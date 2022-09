Li propongono tutti gli istituti di credito: i conti correnti dedicati ai giovani. Denominatore comune: canoni azzerati e accesso digitale. Obiettivo delle banche: accaparrarsi quanti più nuovi clienti giovani, sperando che poi con la crescita (anche degli stipendi) restino fedeli al loro “primo amore bancario”. Ma anche per chi è bravo a districarsi nel labirinto del web - e chi non lo è tra i giovani? verrebbe da chidersi - muoversi nella giungla delle offerte potrebbe essere non proprio agevole. Quindi ecco le ultime proposte degli istituti di credito più importanti.

Requisiti

Il requisito principale richiesto è l'età: non oltre i 35 anni, ma ci sono proposte che fermano l'asticella dell'età anche molto più in basso 25/26 anni al massimo. Non è richiesto uno stipendio regolare, né un reddito minimo. Il conto può essere aperto anche con le paghette di mamma, papà e nonni.

Documentazione

L’apertura di un conto giovani è del tutto simile a quella di un conto corrente bancario tradizionale. La banca richiede la carta d’identità (o un altro documento di riconoscimento valido) e il codice fiscale.

Attivazione

In genere, nella maggior parte delle proposte, un conto giovani può essere attivato direttamente da casa, in pochi minuti, e gestito nella sua interezza in totale autonomia, senza doversi recare presso una filiale bancaria fisica.

Vantaggi

Oltre agli sconti sui costi di gestione di un conto corrente per i giovani (ad esempio: apertura del conto gratuita, un canone molto agevolato o azzerato e i servizi di home e mobile banking gratuiti), molte banche offrono anche numerosi sconti per attività culturali e ricreative, come il cinema, il teatro, i viaggi, spettacoli in genere.

Intesa San Paolo

Banca Intesa Sanpaolo propone un conto corrente per gli under 35 con molti servizi gratuiti: niente canone mensile, niente canone per la carta di debito, nessun costo per i prelievi ai bancomat, zero commissioni per i bonifici online in euro verso Italia e paesi dell'Unione europea. Non si paga nemmeno l’imposta di bollo. L'App Intesa Sanpaolo Mobile e l'internet banking sono accessibili h24.

Bnl

Fino al compimento dei 30 anni, il canone del conto corrente BNLX Modulo SMART è azzerato e non c'è nessun costo di attivazione. Con 2 euro al mese si può attivare la proposta bonifici SEPA online illimitati. Con altri 2 euro al mese si può attivare il pacchetto prelievi al bancomat (al massimo due prelievi in euro al mese). Sono poi previste una serie di condizioni agevolate per la carta di credito e altri servizi.

Bper

Bper propone un conto per giovani tra i 18 e i 28 anni d'età, con un pacchetto base gratis con agevolazioni su bonifici, bancomat e accesso all'app.

