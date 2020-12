Cashback Natale, maturati già 26 milioni di euro di rimborsi. Sbloccati per 537.992 cittadini

Ammontano a quasi 26 milioni di euro i rimborsi Cashback già accumulati dal lancio dell'iniziativa. Le persone registrate sulla app IO più altri canali, ammontano a 4.664.505, mentre il totale delle transazioni elaborate, già acquisite dal sistema e visualizzabili dai partecipanti, sono 6.686.149. Sono 537.992 i cittadini che hanno già effettuato 10 transazioni, il minimo per sbloccare il rimborso. Lo rende noto Palazzo Chigi in base ai dati aggiornati alle ore 14 di oggi.

L'importo totale del Cashback maturato dai partecipanti, per la precisione, è pari a 25.944.895 euro. Per ricevere il cosiddetto Extra Cashback di Natale c'è tempo fino al 31 dicembre. Il rimborso è pari al 10% delle spese sostenute con carte e bancomat (non valgono gli acquisti online) fino a un massimo di 150 euro. Per ottenere il massimo del rimborso è quindi necessario spendere almeno 1.500 euro entro la fine dell'anno. Con due vincoli: bisogna effettuare almeno 10 transazioni ed è previsto un massimo di 15 euro di rimborso a transazione. Se, ad esempio, acquistiamo una borsa spendendo 200 euro, non ci vedremo rimborsati 20 euro bensì 15.

Da gennaio partirà poi il piano Cachback semestrale. In sei mesi, con almeno 50 transazioni effettuate, si potrà ricevere un rimborso massimo di 150 euro. Anche in questo caso resta il limite di 15 euro di rimborso a transazione. I semestri di riferimento (finora previsti) sono tre: 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021; 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021; 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022. I rimborsi saranno erogati dalla Consap su conto corrente entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo: quindi ad agosto 2021, febbraio 2022 e agosto 2022.

Per i primi 100mila che ogni semestre avranno totalizzato il maggior numero di transazioni scatterà inoltre un Super Cashback, ovvero un rimborso da 1.500 euro. In un anno, quindi, si può arrivare ad accumulare rimborsi per un totale di 3.300 euro.

