Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Bilancio decisamente positivo a Wall Street, con l'S&P-500 che vanta un progresso dello 0,83%.Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l'Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,177. Segno più per l'oro, che mostra un aumento...