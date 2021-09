Un contributo da 1600 euro una tantum per stagionali, autonomi occasionali, lavoratori dello spettacolo e addetti a tempo determinato nel turismo e negli stabilimenti termali. Manca poco alla scadenza delle domande per l'indennità o bonus Covid prevista dal decreto Sostegni bis. Il 30 settembre, infatti, sarà l'ultimo giorno utile per inviare all'Inps la richiesta e trovare un po' d'ossigeno dopo mesi di crisi durissima per queste categorie....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati