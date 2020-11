Bonus bici, lunedì riapre il portale dopo l'assalto

ROMA - Sergio Costa, ministro dell’Ambiente, conferma: da lunedì prossimo, 9 novembre, riapre il portale per ottenere il cosiddetto bonus bici. Chi, dopo ore e ore di attesa nella lista virtuale, è rimasto a bocca asciutta quindi, potrà ritentare. La promessa stavolta è che nessuno rimarrà fuori. Chi, avendo i requisiti dal 4 maggio in poi ha acquistato biciclette o monopattini confidando nella promessa di un rimborso del 60% della spesa sostenuta (fino a un massimo di 500 euro), otterrà il rimborso.

«Dato che ci sono stati incidenti tecnici e qualcuno non ce l’ha fatta ad avere il cosiddetto ristoro, ho deciso che dal 9 novembre al 9 dicembre, tutti coloro che sono rimasti fuori potranno fare richiesta iscrivendosi al portale. Al 10 dicembre saprò il plafond che manca per soddisfare tutte le richieste, lo metterò nel bilancio del ministero e pagherò tutti» ha assicurato Costa, cercando di placare le polemiche seguite ai numerosi problemi del click-day. Chi invece ancora non ha fatto l’acquisto, ma sperava di poter accedere al voucher da spendere entro il 31 dicembre, dovrà attendere il 2022. «Da gennaio si potrà usufruire dei vecchi benefici rottamando un veicolo più inquinante» ha ricordato Costa. Adesso però c’è un problema in più: chi risiede nelle zone rosse ed è tra i fortunati che ha già ottenuto il voucher (sono 257.949 i buoni emessi) rischia di vederlo scadere senza poterlo spendere causa negozi chiusi.

