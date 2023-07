Il Fisco si rinforza. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due bandi per assumere 4.500 unità di personale, prevalentemente al Nord. Cercasi 3.970 funzionari tributari e 530 esperti di servizi di pubblicità immobiliare. Prevista una sola prova scritta, in merito alla quale verranno fornite ulteriori indicazioni il 4 settembre. Per inviare le domande (attraverso il portale unico “inPA”) c’è tempo fino al 26 agosto. I candidati potranno indicare una sola Regione dove essere collocati. Chi non rispetterà quest’ultima regola verrà escluso dalle selezioni. Come detto, i posti a disposizione si concentrano nelle regioni del Nord.

Morto (per il Fisco) lo scopre dal medico, la disavventura del pensionato: «Ora tutto risolto, sono risorto»



LA DISTRIBUZIONE

Per esempio, 900 dei 3.970 funzionari tributari che verranno assunti a tempo indeterminato saranno assegnati alla Direzione regionale della Lombardia. In 680 andranno a lavorare alla Direzione regionale del Veneto.

Infine, le Direzioni regionali di Emilia-Romagna e Piemonte potranno contare su 350 rinforzi ciascuna. La Toscana acquisirà 330 nuove unità di personale. E si rafforzeranno pure le piccole Direzioni provinciali di Trento (20 assunti) e Bolzano (30). Per quanto riguarda la Direzione regionale del Lazio e gli uffici centrali, sono previsti 800 arrivi. I 530 esperti di servizi di pubblicità immobiliare saranno distribuiti invece in Lombardia (86 unità), poi nel Lazio e negli uffici centrali.

In Veneto ne atterreranno altri 50, come in Piemonte e Toscana. I funzionari tributari collaboreranno alla gestione e all’erogazione dei servizi, alle attività di analisi sugli illeciti fiscali, oltre che alle attività di verifica e ai controlli. Gli altri parteciperanno all’aggiornamento delle banche dati di pubblicità immobiliare e svolgeranno attività di monitoraggio. Nel complesso l’Agenzia delle Entrate punta ad assumere 11 mila unità di personale entro la fine del 2024. In questo modo la dotazione organica dovrebbe risalire a 37 mila unità, al netto dei pensionamenti. Un livello comunque inferiore rispetto a una decina di anni fa. Nel 2012, quando l’Agenzia delle Entrate incorporò l’allora Agenzia del territorio, assorbendo la gestione del catasto, il personale della struttura si aggirava attorno alle 41 mila unità.