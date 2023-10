Assegno unico, pagamenti ottobre da domani: il calendario. Aumenti dal 2024? Le ipotesi in manovra

Assegno unico. Si apre domani il calendario dei pagamenti di ottobre.

Per il mese in corso sono infatti il 17, 18 e 19 le date di erogazione del sostegno ai nuclei che hanno già ricevuto la prestazione negli scorsi mesi (o nel caso in cui la mensilità non abbia subito variazioni).

Meno detrazioni ai redditi medio-alti, parte la revisione delle agevolazioni

Chi invece ha presentato la domanda a settembre oppure ha un aiuto oggetto di conguaglio - a credito oppure a debito - dovrà aspettare qualche giorno in più. Dal 27 ottobre accredito sull'apposita carta di Poste Italiane per chi è anche percettore del reddito di cittadinanza.

Assegno unico, date pagamenti

Ricapitolando, ecco le date di erogazione in base alle condizioni in cui si trovano i beneficiari:

17 ottobre

18 ottobre

19 ottobre

Coloro che hanno già ricevuto la prestazione negli scorsi mesi oppure nei casi in cui la rata non abbia subito variazioni.

Ultima settimana di ottobre

Chi hanno presentato la domanda a settembre o il cui assegno è stato oggetto di un conguaglio, a credito oppure a debito.

Dal 27 ottobre

I genitori che continuano a ricevere il reddito di cittadinanza in quanto "non occupabili" o che, dopo aver ricevuto l'avviso di interruzione dell'rdc, sono stati presi in carico dai servizi sociali del proprio Comune.

Assegno unico, verica dell'accredito

Come si fa a controllare di aver ricevuto l'accredito dell'assegno mensile? Oltre a verificare sul proprio conto corrente si può:

Accedere alla sezione personale "Fascicolo previdenziale del cittadino” del portale Inps

Cliccare sulla voce "Prestazione"

Cliccare sulla voce "Pagamenti"

selezionare l'anno in corso

Assegno unico, gli aumenti

Già per il 2023 sono stati previsti aumenti nel contributo:

del 50% per i figli di età inferiore a un anno;

del 50% per i bambini da uno a tre anni nelle famiglie che contano tre o più figli a carico, ma solo in presenza di un Isee fino ai 43mila euro;

del 50% la maggiorazione forfettaria per i nuclei con almeno quattro figli a carico.

Per quanto riguarda il 2024 l'ipotesi da mettere sul piatto della manovra è di far scattare dal secondo e terzo figlio le maggiorazioni che nel 2023 sono scattate rispettivamente dal terzo e quarto figlio.

Assegno unico, beneficiari

La legge prevede che il sostegno economico alle famiglie viene attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni, in determinate condizioni, e senza limiti di età per i figli disabili. L'importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di Isee valido al momento della domanda, tenuto conto dell'età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli.

Tutti hanno diritto all' assegno unico e universale in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di Isee o con Isee superiore alla soglia di 43.240 euro. L' Assegno unico oggi è riconosciuto ai nuclei familiari: per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza; per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni a condizione che: frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui; sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; svolga il servizio civile universale; per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.