Aeffe, acquisito l'ultimo 30% di Moschino: «Con il 100% del marchio possiamo governare meglio»

Aeffe, la società della moda quotata in Borsa Italiana, che opera con i marchi Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini, Moschino e Pollini ha rilevato da Sinv Holding Sinv Real Estate S.p.A. e Sinv, il 30% delle azioni di Moschino per 66,57 milioni di euro, venendo così a possederne l'intero capitale. L'operazione si inserisce nella strategia legata al marchio Moschino che ha come obiettivo il processo di futura integrazione delle collezioni abbigliamento donna all'interno del Gruppo Aeffe al fine di valorizzarne le potenzialità grazie allo sfruttamento delle sinergie. Massimo Ferretti, presidente esecutivo di Aeffe, spiega che «L'operazione appena conclusa era da tempo ritenuta una tappa importante della nostra strategia di crescita di medio-lungo periodo. Avendo così raggiunto il pieno controllo sul marchio Moschino nel suo complesso, siamo ora nelle migliori condizioni di poter governare tutte le attività legate alla catena del valore del brand, dal prodotto alla qualità e con positive ricadute sull'immagine, distribuzione e comunicazione».

ll corrispettivo per l'acquisizione del 70% del capitale di Moschino, pari a 66.571.000 di euro, è stato versato 30 milioni contestualmente al trasferimento delle azioni mentre il residuo sarà versato ai venditori entro il 30 novembre. La congruità del prezzo è stata confermata da una fairness opinion indipendente resa da Deloitte Financial Advisory. L'accordo prevede altresì una clausola di anti embarassment, volta a garantire ai venditori il pagamento di un importo aggiuntivo in caso di trasferimento di azioni nei 24 mesi successivi all'operazione che comporti una valorizzazione di Moschino superiore a quella negoziata tra il gruppo Sinv e Aeffe nel contesto dell'operazione. Per il pagamento del corrispettivo Aeffe ha utilizzato ed utilizzerà cassa attiva, linee di credito già in essere e nuovi finanziamenti a medio-lungo termine.

La società Moschino è una maison di pret- à-porter fondata da Franco Moschino nel 1983 la cui licenza di produzione e distribuzione delle collezioni donna e uomo venne affidata sin da allora ad Aeffe. In seguito alla prematura scomparsa del fondatore nel 1994, Aeffe ha stretto il suo legame con la maison nel 1999 rilevando il 70% delle azioni. Nel 2013 con l'americano Jeremy Scott alla direzione creativa Moschino ha trovato -si legge in una nota - il perfetto interprete dei tratti distintivi e di successo del brand, vale a dire ironia, divertimento e provocazione. Moschino Spa, proprietaria del marchio, ha conseguito nel 2020 ricavi per 63,2 milioni e ha registrato un patrimonio netto a fine esercizio di 109 milioni. Il brand Moschino, a livello di Gruppo Aeffe, ha generato l'anno scorso ricavi per 215,4 milioni mentre, in media, negli ultimi cinqune anni le vendite relative al brand sono ammontate a 229,4 milioni.