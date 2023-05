A marzo le Reti di consulenza hanno realizzato la più alta raccolta netta degli ultimi 15 mesi, con volumi complessivi pari a circa 6 miliardi di euro.

È quanto emerge dai dati diffusi da Assoreti dai quali si evince anche il crescente numero di risparmiatori italiani che decidono di usufruire del servizio di consulenza finanziaria prestato dagli intermediari associati. La raccolta è trainata fortemente dagli investimenti realizzati sugli strumenti finanziari amministrati, tra i quali si privilegiano in maniera decisa i titoli di debito, pubblici e corporate. A questi si affiancano quelli effettuati sui fondi comuni di investimento, con il coinvolgimento dei prodotti esteri, e sulle gestioni individuali. Il bilancio è invece negativo per i prodotti assicurativi come conseguenza dei riscatti dai prodotti vita tradizionali e dalle polizze multiramo. In rosso anche il saldo delle movimentazioni su conti correnti e depositi.