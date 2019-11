Imu della Chiesa, nel mirino i cinque miliardi di arretrati

di Michele Di Branco

Il Movimento 5 Stelle riapre il fronte tasse con il Vaticano. La Chiesa cattolica, si legge in un emendamento depositato in Senato da Elio Lannutti, deve pagare l'Imu su tutti i suoi immobili adibiti a ristoranti, bar, alberghi, o anche all'erogazione di servizi ospedalieri o sanitari. E, secondo la proposta dell'esponente pentastellato, lo Stato dovrebbe trattenere almeno il 30% rispetto al fatturato complessivo dell'azienda. Manovra, meno tasse e nuove spese: lo scontro su Quota 100 LA GENESI Non solo: Lannutti...