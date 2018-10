Dombrovskis: «Italia, no deficit al 2,4%, pronti ad applicare le regole del patto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La Commissione ha introdotto una comunicazione sull'uso della flessibilità, e l'Italia è il Paese che più ne ha beneficiato. Ora, il problema è che le discussioni sulla bozza di manovra vanno in una direzione che sostanzialmente oltrepassa questa flessibilità, e Juncker ha detto che dobbiamo applicare le regole del Patto. Ed è quello che la Commissione è pronta a fare». Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis, chiarendo le parole del presidente Juncker.«Juncker ha detto che dobbiamo essere rigidi ed equi» con l'Italia, ed «applicare le regole del Patto», perché «abbiamo enfatizzato molte volte che dato che l'Italia ha il secondo debito in Ue dopo la Grecia e il più alto costo per il servizio del debito nella Ue è importante che si attenga a politiche di bilancio responsabili per mantenere i tassi ad un livello accettabile», ha sottolineato ancora il vicepresidente della Commissione Ue.Dalle anticipazioni sulla Nota di aggiornamento al Def «quello che vediamo oggi sembra non in linea con il patto di stabilità, ma siamo aperti al dialogo con le autorità italiane e speriamo che il bilancio sia riportato in linea con il patto di stabilità», ha insistito il vicepresidente della Commissione europea a margine della riunione dell'Ecofin a Lussemburgo.L'Italia non era sull'agenda dell'Eurogruppo, ma quel deficit portato al 2,4% a dispetto di tutti gli impegni presi, l'ha resa protagonista della riunione di ieri in Lussemburgo. E ha spinto il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker a una durissima uscita: «Se l'Italia vuole un trattamento particolare supplementare, questo vorrebbe dire la fine dell'euro. Bisogna essere molto rigidi». «Non vorrei che dopo aver superato la crisi greca, ricadessimo nella stessa crisi con l'Italia», ha detto ancora Juncker. «Per il momento quello che so è che il deficit del 2,4%, non solo per l'anno prossimo ma per tre anni, rappresenta una deviazione molto, molto significativa rispetto agli impegni presi», aveva sottolineato il commissario agli Affari monetari, Pierre Moscovici.