Generali apre le selezioni per assumere cento dipendenti

Generali, il più grande gruppo italiano che opera nell'ambito assicurativo ha aperto le candidature per circa 100 nuovi posti di lavoro in tutta Italia, soprattutto in Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le professionalità ricercate sono di vario tipo, sia diplomati, sia laureati, fra cui: operatore contact center claims; multinational account manager; addetto it audit; consulente telefonico; senior tech analyst mobile; debt fund management analyst; content manager specialist; strategic buyer; social media&digital content manager. Tutte le posizioni attualmente aperte sono consultabili nella sezione Jobs di Generali. Dalla stessa pagina web è, inoltre, possibile inviare la propria candidatura online.