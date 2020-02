Assegno unico per ogni figlio fino ai 18 anni, con una parte fissa e una variabile legata all’indicatore di situazione economia (Isee) della famiglia. Ma anche riordino dei congedi parentali con potenziamento di quello dei padri, incentivi fiscali per i libri scolastici e per altre esigenze della famiglia e dei giovani, integrazione del reddito per le donne che tornano a lavorare dopo la maternità. È sostanzialmente pronta la legge per il sostegno ai nuclei familiari, o Family Act per usare la denominazione anglofona di...

Ultimo aggiornamento: 10:11

