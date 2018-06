In Germania stop alle vendite per le Audi A6 e A7 con motore 3.0

BERLINO - La motorizzazione civile tedesca (KBA) ha richiamato dal mercato i modelli diesel Audi A6 e A7 con il motore da tre litri per via di sistemi di gas di scarico non ammissibili. Il richiamo e lo stop alla vendita riguarda 60.000 veicoli nel mondo di cui 33.000 in Germania.



La motorizzazione ha intimato la casa produttrice di togliere il dispositivo di disattivazione del trattamento dei gas, dopo che un mese fa era stata resa nota la manipolazione nel sistema di scarico in questi due modelli. «Finora abbiamo visto solo la punta dell'iceberg - ha detto l'avvocato esperto del settore, Peter Hahn. »La motorizzazione civile per ora ordina richiami di piccole dimensioni, ma le continue minacce di divieti di circolazione, software manipolati in un numero sempre maggiore di veicoli diesel hanno provocato una sensibile perdita di valore per tutti i modelli diesel che hanno coinvolto marchi come Porsche, Audi, Volkswagen e Mercedes«, ha continuato Hahn.

