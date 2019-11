Tv e decoder da cambiare a dicembre arriva il bonus

di Michele Di Branco

Caccia al bonus governativo per acquistare un nuovo televisore e non trovarsi impreparati all'appuntamento con la nuova trasformazione digitale.Il ministero dello Sviluppo economico ha dato l'ok al decreto congiunto con il Mef (prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), che mette sul piatto 151 milioni utili a sostenere l'acquisto di decoder e smart tv in grado di supportare la tecnologia DVB-T2, al via dal 2020. In pratica, a partire da dicembre e per due anni, gli italiani a basso reddito potranno usufruire di un contributo statale di circa 50 euro utile per mettersi in regola con la nuova tecnologia destinata a cambiare le modalità di ricezione del segnale digitale terrestre, attualmente agganciate al modello DVB-T1.