Crac Popolare Vicenza, ammesse 3500 parti civili contro gli ex vertici

VICENZA - Sono state quasi integralmente accolte dal gup Roberto Venditti le istanze di costituzione di parte civile per il troncone bis del processo contro gli ex vertici della Banca Popolare di Vicenza. Si tratta di circa 3.500 clienti che hanno avuto accesso al procedimento, con l'esclusione di coloro che avevano già accettato la proposta di transazione della banca a 9 euro per azione, rinunciando in questo modo ad ogni altra pretesa.



Ora le due tranche di indagine sono state formalmente riunite e da sabato prossimo l'udienza preliminare entra nel vivo con le richieste delle difese circa l'incompetenza territoriale. In particolare per quello che riguarda il reato di ostacolo alla vigilanza Consob in relazione all'aumento di capitale vi sarebbero, secondo la Procura, circa 350 soggetti titolati ad ottenere il risarcimento quasi integrale delle perdite subite: a loro sarebbe destinato, all'esito del processo, il «tesoretto» di 106 milioni di euro che proprio la Procura è stata in grado di sequestrare in via preventiva.

