Alitalia, piano dei commissari: via al prestito da 450 milioni

di Roberta Amoruso

Sarà il via libera al prestito ponte da 450 milioni di euro a segnare lo spartiacque verso il bando di vendita-bis di Alitalia. Ma sarà un decreto ad hoc, a quanto pare - non un emendamento al decreto fiscale ipotizzato inizialmente - a sbloccare l'intervento aggiuntivo dello Stato per sostenere l'operatività di Alitalia dopo quello precedente di 900 milioni. Un decreto da approvare già oggi o al massimo giovedì in Consiglio dei ministri. Le risorse in più garantiranno, di fatto, almeno altri...