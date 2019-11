di Ida Di Grazia

Dopo Sfera Ebbasta,ha un nuovo nemico in giuria. Durante la quarta puntata dinon ha apprezzato il commento Malika su Nicola Cavallaro e l'ha "sbranata", come sempre a modo suo.che a onor del vero è molto coerente nei giudizi, ha ammesso di non essere rimasta entusiasta dell'esibizione di Nicola Cavallaro. Il concorrente che fa parte degli Over di Mara Maionchi ha cantato 90 minuti, la hit di Salmo: «Mi riesce difficile vedere qualcuno fare Salmo che non sia Salmo, secondo me è stato prematuro farglielo fare. Per me Nicola è stato troppo fedele all'originale», ha commento Malika. Il commento della Maionchi non si è fatto attendere: «perché invece Davide (Rossi ndr) con i Queen non era fedele,». Il pubblico contesta e fischia Malika mentre applaude Mara. In realtà anche Sfera e Samuel concordano con Malika, ma ormai sembra esserci un tiro al bersaglio contro la cantante.