X Factor 2023, Morgan confermato tra i giudici: «Scuse accettate, devolverà parte del cachet». Quando comincia lo show e le novità

Tutto pronto: X Factor 2023 torna con la prima puntata dei casting a partire da giovedì 14 settembre su Sky e in streaming su NOW. Tutti i 4 giudici sono stati confermati, Morgan compreso, lo dicono alla conferenza stampa. Saranno quindi Marco Castoldi, Ambra, Fedez e Dargen D’Amico a fare le selezioni dei cantanti e a scegliere i team.

X Factor 2023, Morgan confermato come giudice

Mentre si attendono ulteriori dettagli della prossima edizione del talent, il focus è su Morgan.

ma gli autori hanno fatto una scelta diversa. Morgan ci sarà. Sky nella figura di Antonella D'Errico ha preso subito le distanze dalle parole di Morgan dopo il concerto a Selinunte, in provincia di Trapani, dove ha dato del “fro*io di mer*a” a una persona nel pubblico: «Abbiamo valutato le scuse e accettato l'iniziativa di devolvere parte del cachet a un'associazione che rappresenta valori di inclusione che per Sky sono molto importanti».

Da qui la decisione di confermarlo come giudice di X Factor 2023 e averlo in squadra nonostante l'accaduto. Casa Arcobaleno accoglierà la donazione di metà del suo cachet, per i ragazzi che durante coming out o transizione di genere possano trovare supporto e rifugio. «Ci sembrava il modo migliore di concludere la vicenda», hanno concluso.

Le scuse di Morgan

È Marco Tombolini, CEO di Fremantle a spiegarne il motivo durante la conferenza stampa: «Credo che Morgan sia alfiere di principi di diversità e inclusione come ha già espresso in passato su diversi palchi». Interviene anche l'artista che si giustifica così: «Quel concerto è stato un momento difficile dove si è creata una dinamica complessa. Ha generato un evidente errore linguistico. Le parole sono molto importanti, possono essere delle armi pesanti. Per questo ho voluto fare un gesto concreto, ho voluto dare concretezza alle mie scuse. E’ stato un bellissimo concerto, chi non l’ha vissuto, giustamente, si è sentito offeso da una estrapolazione. Ma se vogliamo parlare di quello che ha potuto generare, è stata l’occasione di trasformare l’errore in un momento in cui si parla di questa cosa. Possiamo continuare a parlarne ma dopo X Factor»

Quando comincia e le novità del talent

X Factor 2023 torna in tv giovedì 14 settembre, in prima serata, dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now. Una settimana dopo, al mercoledì, verrà trasmessa la puntata in chiaro su Tv8.

Si partirà con i consueti casting. Per passare alla fase successive sono necessari almeno 3 sì. Poi ci sarà il momento dei Bootcamp con le famigerate 6 sedie. Infine le Last Call dove saranno scelti i tre concorrenti ufficiali per squadra. Tornano gli Home Visit, «Una piccola novità è il ripristino degli Home Visit in esterna. - spiega paola Costa I giudici passeranno 2 giornate con i ragazzi. Per loro è importante capire se c’è empatia con i ragazzi con i quali lavoreranno»