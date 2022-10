Tale e Quale Show, Antonino Spadaccino imita Loredana Bertè e stupisce i giudici: «Bravissimo»

Antonino imita Loredana Bertè a Tale e Quale Show e lascia tutti a bocca a aperta. La quinta puntata di Tale e Quale Show è andata in onda ieri sera su Rai Uno. Valentina Persia si cala nei panni di Anastacia e Rosalinda Cannavò quelli di Madame, poi è il momento di Antonino Spadaccino, uno dei concorrenti più amati di questa edizione. E la realtà non delude l'aspettativa. Al cantante ed ex di Amici di Maria de Filippi era stata assegnata una vera big: Loredana Bertè. E la performance ha stupito tutti.

Tale e Quale Show, Antonino imita Loredana Bertè

Capelli blu elettrico, mini dress in velluto nero e la sua adorata borsetta, a Tale e Quale Show Antonino si trasforma in Loredana Bertè e conquista il primo gradino del podio. Il cantante che ha interpretato il brano ‘Cosa ti aspetti da me’ ha lasciato senza parole il pubblico in studio e i giudici Giorgio Panariello, Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e il quarto giudice Francesca Manzini nei panni di Mara Venier.

La performance di Antonino è terminata così con una standing ovation e i complimenti dei giudici: «Siamo rimasti senza parole, bravissimo». Lo spettacolo di Carlo Conti è da record. Tale e Quale Show inarrestabile sia in share (24,7%) sia in valore assoluto (4,1 milioni). Nella puntata di ieri sera: picchi del 30%