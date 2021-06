Stefano De Martino eroe per un giorno, la conduttrice confessa: «Mi ha soccorso e portata in braccio per 4 piani»

Stefano De Martino eroe per un giorno. Avrebbe aiutato una collega in difficoltà soccorrendola dopo un infortunio e portandola in braccio per ben quattro piani. Il ballerino è in forma fisicamente e ne ha dato prova anche in questa circostanza. La malcapitata è Andrea Delogu. La conduttrice e scrittrice ha raccontato su Instagram di essersi infortunata al piede e che l’ex marito di Belen Rodriguez l’avrebbe aiutata a tornare a casa. «Non tutti gli eroi portano la maschera - ha scritto Andrea, condividendo uno scatto in cui mostra il piede infortunato -. Alcuni un six pack da urlo e la forza di portarti in spalla a piedi per quattro piani. Stefano, vai nella notte a proteggere altri innocenti». Disavventura condivisa anche nelle storie di Stefano De Martino.

Secondo il gossip Andrea sarebbe tornata single dopo la fine del matrimonio con Francesco Montanari, mentre Stefano ha chiuso definitivamente il legame con Belen Rodriguez. Non è certo come i due si siano conosciuti, ma l'episodio ha infiammato il gossip. Andrea Delogu che ha 39 anni mentre Stefano De Martino ne ha 31, non ha aggiunto altro e non si è capito neppure il motivo per il quale De Martino l’avrebbe portata sulle sue spalle per quattro piani.