Sanremo, indagati dipendenti Rai per falsi scontrini: rimborsi "gonfiati"

di Michela Allegri

Una maxi inchiesta e un maxi raggiro. L’ente danneggiato è la Rai e a rischiare un processo per truffa sono una cinquantina tra dipendenti, operai e manager, ma anche albergatori e ristoratori compiacenti che hanno accettato di compilare fatture false per consentire ai lavoratori di gonfiare a dismisura le note spese presentate all’azienda in occasione delle trasferte più patinate: quelle per il Festival di Sanremo. Sanremo, anche Georgina Rodriguez (lady Ronaldo) sul palco dell'Ariston Sanremo, non solo...