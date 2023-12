Pierluigi Diaco e Vira Carbone, lite furibonda in studio. Lei va via, la puntata di BellaMà è da rifare: ecco cosa è successo

Vira Carbone, giornalista della Rai diventata virale negli ultimi giorni per il lapsus sulle "pompette", è tornata a far parlare di sé dopo una "mancata" ospitata a Bella Mà. Sarebbe più opportuno dire che Pierluigi Diaco, il conduttore, l'ha ospitata nel suo programma, ma lei si sarebbe rifiutata di firmare la liberatoria a causa di un'accesa lite tra i due che l'avrebbe spinta a lasciare lo studio e costretto gli autori a registrare una nuova puntata senza di lei.

Galeotto fu questo momento altissimo che fece da spartiacque televisivo https://t.co/ZI8Kbcv24x pic.twitter.com/6hAAOMXzRy — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 12, 2023

Il punto di rottura tra Diaco e Carbone

L'antipatia tra i due nasce ben prima della puntata saltata del 7 dicembre 2023. Era il lontano 2019, Pierluigi Diaco era al timone di "Io e Te" e durante una delle sue puntate, aveva invitato la giornalista televisiva Vira Carbone per parlare dell'uso pericoloso del telefonino quando, ironia della sorte, squilla uno smartphone, quello di Vira.

La reazione di Pierluigi Diaco è imminente, va su tutte le furie: «Trovo molto maleducato entrare in casa, in uno studio televisivo… e quando si parla e discute con il cellulare acceso. Scusate ve lo dico con grande sincerità lo trovo maleducatissimo… vi chiedo di spegnere il telefono. Non va usato il telefonino in onda se non come nel caso di prima alla luce del sole». Inutili sono state le scuse di Elvira Carbone che ha confessato: «Ho portato il cellulare in studio per iniziare con uno sketch con te perché volevo consegnarti il cellulare».

La lite furiosa a Bella Mà

Quattro anni dopo, i due si incontrano nuovamente nello studio di Bella Mà, dove al timone c'è Pierluigi Diaco.

La sceneggiatura sembrava essere già scritta.

Dietro le tensioni ci sarebbero state alcune richieste del conduttore che non sarebbero state ben accette dalla giornalista che avrebbe richiesto il playback durante la performance di "Basta un poco di zucchero e la pillola va giù". Diaco si sarebbe infuriato e avrebbe risposto con una frecciatina molto velenosa: «Mi auguro che stavolta tu non ti sia portata il telefonino», come riporta Dagospia.

Vira Carbone, per sdrammatizzare, ha risposto con: «Mi rimproveri sempre, ma tu e io siamo amici». Diaco ha smentito immediatamente: «Difficile essere amici non sentendosi da cinque anni». Dopo aver interrotto più volte l'altra opinionista, Luana Ravegnini, il conduttore affonda del tutto Vira Carbone con: «Non dev'essere per niente facile creare sintonia con te».

La fuga di Vira Carbone

Dagospia scrive che Vira Carbone avrebbe deciso di lasciare lo studio, rifiutandosi di firmare la liberatoria per la puntata, costringendo gli autori a registrare nuovamente la puntata del programma.