Pagelle ascolti tv, top e flop dei programmi di ieri: trionfo Doc (che doppia quasi Terra Amara), bene Del Debbio e Formigli

Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv? Il palinsesto televisivo di giovedì 1 febbraio 2024 ha offerto ai telespettatori show, attualità e soprattutto serie tv. Ma cosa hanno gradito di più gli italiani? Da "Doc - Nelle tue mani" su Rai 1 a "Terra amara" su Canale 5, passando per "Splendida cornice" su Rai 3, vediamo dunque le pagelle dei top e flop dei programmi tv di ieri sera secondo i dati Auditel.

Sanremo 2024, cosa vedere in tv la settimana del Festival? Da Mediaset a Sky fino a Netflix, ecco i programmi alternativi

Rai 1, non ce n'è per nessuno

È stato "Doc - Nelle tue mani" il programma più visto dagli italiani giovedì 1 febbraio.

Con 5.100.000 spettatori e il 27.4% di share, la fiction con Luca Argentero ha vinto la serata, battendo Canale 5 e tutti gli altri canali. Il primo episodio è stato visto da 5.375.000 spettatori e il 25.9% di share, mentre il secondo da 4.827.000, con il 29.2% di share.

Canale 5, Terra Amara quasi doppiata da Doc

Secondo posto in classifica per Canale 5, che con "Terra Amara" ha raggiunto 2.866.000 spettatori e il 15.3% di share. Quasi la metà rispetto a Rai 1, che ha praticamente doppiato la soap opera turca.

Rete 4, Paolo Del Debbio piace

Terzo posto in classifica per Rete 4. Con 938.000 spettatori e il 6.4% di share, "Dritto e Rovescio" ha appassionato il pubblico da casa, confermando ancora una volta l'interesse degli spettatori per il talk show condotto da Paolo Del Debbio.

Italia 1, funzionano sempre i film

Funzionano sempre i film di Italia 1. Ieri sera "Io sono nessuno" ha conquistato 1.198.000 spettatori con uno share del 5.8%, classificandosi al quarto posto nella classifica dei programmi più visti di ieri sera.

La 7, bene anche Piazzapulita

Quinto posto in classifica per La7, che con "Piazzapulita" ha raggiunto 823.000 spettatori e il 5.5% di share. Un ottimo risultato per Corrado Formigli, che grazie ai numerosi ospiti presenti in studio è riuscito a convincere anche gli italiani da casa.

Gli altri canali

Chiudono la classifica dei programmi tv Rai 3, Rai 2, TV8 e NOVE. Su Rai 3 "Splendida cornice" ha raggiunto 859.000 spettatori con il 4.8% di share, mentre su Rai 2 "L'intruso" ne ha conquistati 438.000 (2.2% di share). Infine, "Quelle Brave Ragazze 2" su TV8 è stato visto da 401.000 spettatori con l’1.9% di share, mentre sul Nove "Nove Comedy Club – Teo Mammucari" ha raggiunto 292.000 spettatori con l’1.5% di share.