Nuova stagione: in arrivo Ambra, Milena Vukotic e Lello Arena

di E.B.

TRIESTE - Conto alla rovescia per la partenza della nuova stagione - la 36esima - targatache si presenta con lo slogan "Insieme abbiamo fatto centro!". Spiccano i nomi, oltre alla beniamina di casa Ariella Reggio, di interpreti quali Milena Vukotic, Daniele Pecci, Ambra Angiolini, Alessandro Fullin, Maximilian Nisi, Maria Amelia Monti, Lella Costa, Lello Arena, Nicola Pistoia, Paolo Triestino e molti altri. Apripista della Stagione 2018/2019 sarà il 19 ottobre il sequel del tanto amato spettacolo di Alessandro Fullin che ha aperto la scorsa stagione dal titolo”, una nuova produzione in triestino. Secondo appuntamento in stagione con la nuova produzione della Contrada “Un autunno di fuoco”, in scena dal 9 al 14 novembre interpretato dachesi incentra sul delicato e spesso esplosivo rapporto tra madri e figli. Dal 30 novembre appuntamento concon Roberto Citran e Sabrina Scuccimarra in “Miss Marple. Giochi di prestigio”. Il primo spettacolo in cartellone nel 2019 sarà l’11 gennaio “Traviata” dis con un’opera teatrale musicale che rende omaggio a tutte le “Traviate” del mondo, mescolando con abilità e umorismo il celebre romanzo di Alexandre Dumas, il libretto di Piave e le musiche di Verdi.Il 18 gennaio andrà in scena una nuova produzione della Contrada che avrà come protagonista“Il Fu Mattia Pascal” mentrecalcheranno il palcoscenico dal 1 febbraio nei panni dei coniugi Rose con “La Guerra dei Roses”, dal romanzo di Warren Adler con la regia di Filippo Dini. Dal 22 al 27 febbraio Simona Cavallari eaccompagneranno lo spettatore nei meandri della psiche umana, dei ricordi e del vissuto di una coppia, con grande intensità e ironia in “Mi amavi ancora…”. “Regalo di natale”, film cult di Pupi Avati, andrà in scena dall’8 al 13 marzo. Dal 22 al 25 marzo sarà la volta di. Chiudono la stagione dal 12 al 17 aprile la celebre coppia di attoriin “La Cena dei Cretini”. Per gli spettacoli fuori abbonamento e ospiti andranno in scena 15 appuntamenti d’eccezione tra cui spiccano nomi di fama come, Teresa Mannino,Ale&Franz,, Dodi Battaglia, Natalino Balasso e Giuseppe Giacobazzi. Infine un Capodanno scoppiettante con uno spettacolo dal titolo “2019 la fine del mondo” con Flavio Furian, Maxino, Ornella Serafini, Raffaele Prestinenzi e Elisa Bombacigno insieme ai ballerini di Emporio Danza con il quale gli spettatori del Teatro Bobbio festeggeranno l’arrivo del nuovo anno .