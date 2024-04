Nove: chi c'è dietro, fatturato, quanto guadagnano i conduttori e quando potrebbe superare Rai 1 e Canale 5

Chi c'è dietro Nove? E quanto guadagnano i conduttori? Sono sono alcune delle domande che si rincorrono dopo che Amadeus ha ufficializzato il passaggio alla nuova rete televisiva lasciando la Rai. Il primo obiettivo di Nove è rubare spazio a Rai 2 e Rete 4.

Amadeus al Nove, cosa farà (e quanto guadagnerà)? Dal quiz pre-serale allo show musicale, cosa sappiamo

Quanto guadagnano i conduttori

Fazio è uno dei nomi di punta del Nove. Avrebbe sottoscritto un contratto quadriennale con Discovery dal quale riceverà 2,5 milioni di euro per ogni stagione televisiva. Si tratti, quindi, di circa 10 milioni di euro in totale. Cifre nettamente superiori a quelle percepite dal conduttore savonese alla Rai. Ci sono – di differenza – circa 300 mila euro in più. Sulla rete c’è anche un altro noto volto, quello di Maurizio Crozza che, con il suo show ad alto tasso satirico-politico Fratelli di Crozza, ha degli ottimi riscontri in termini di share (circa il 5%).

Il fatturato

Alla fine del 2021 il fatturato (ultimo bilancio depositato) è stato di 259 milioni di euro da ricavi (essenzialmente pubblicitari), con un utile netto di 21 milioni di euro. Nel 2023 ha avuto una media dell’8,6 per cento di share. Il gruppo è guidato in Italia da Alessandro Araimo e alla base ha Warner Bros. Discovery è uno dei più importanti colossi statunitensi del settore dei media. Tra le reti più note a livello internazionale ci sono Hbo e Cnn.

Chi c'è dietro

Nove è nata nel 2015, dopo un accordo tra il gruppo Gedi – all’epoca gruppo editoriale L’Espresso – e Discovery Italia per la cessione di Deejay TV. Il primo acquisito di rilievo è stato quello di Maurizio Crozza, che ha lasciato La 7 per la nuova rete. Ma anche lo sport ha una fetta importante. Come l’incontro di boxe "del secolo" tra Floyd Mayweather Jr. e Manny Pacquiao o la finale di US Open di tennis tra Roberta Vinci e Flavia Pennetta.