Myrta Merlino: i tre figli (Caterina, Pietro e Giulio), l'ex marito e il matrimonio con Tardelli

Myrta Merlino è una giornalista professionista.

Barbara D'Urso non condurrà più Pomeriggio 5. Mediaset annuncia il divorzio. Al suo posto arriva Myrta Merlino?

La carriera

Myrta Merlino inizia la carriera di giornalista collaborando con la testa partenopea de Il Mattino. Inizia poi a occuparsi di televisione nel 1994. Approda in Rai, qui realizza inchieste per Mixer. Nel 2002 diventa responsabile dell’informazione di Rai Educational ed è ospite fissa di Casa Raiuno. Lavora a lungo per Radio 2 e continua scrivere per numerosi quotidiani, tra cui Il Messaggero e Il Secolo XIX. Su La 7 conduce L'aria di domenica. fino al 2023, per passare poi a Canale 5.

L'episodio

Durante la sua carriera ha avuto un problema. Nel 1997, al World Economic Forum di Davos, mentre intervista il ministro francese delle Finanze Dominique Strauss-Kahn presentatosi in vestaglia, lui prova a baciarla. Lei gli rifila uno schiaffo.

Il primo matrimonio

Myrta Merlino è stata legata a Domenico Arcuri (amministratore delegato di Invitalia). I due hanno una figlia di nome Caterina. La giornalista napoletana ha altri due figli maschi, i gemelli Pietro e Giulio Tucci avuti in età più giovane da una precedente relazione.

L'amore con Tardelli

Oggi sentimentalmente è legata all’ex calciatore della Juventus e della Nazionale Marco Tardelli. Lui ha due figli Sara e Nicola avuti dal suo precedente matrimonio.