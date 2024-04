Morto al concerto dei Subsonica, aveva 47 anni. Lo spettatore è caduto dalle scale dopo una lite al Mandela Forum di Firenze

Tragedia al concerto dei Subsonica.

Uno spettatore è morto ieri a Firenze al termine della data al Mandela Forum. Secondo una prima ricostruzione della polizia c'è stata una lite, poi degenerata in una colluttazione in cui lo spettatore, 47 anni, ha riportato gravi traumi alla testa cadendo. È stato soccorso dal 118 e trasferito all'ospedale di Careggi dove poi è deceduto nella notte. Indagini della squadra mobile in corso. L'episodio è accaduto alla fine del concerto. L'uomo era di Pistoia ed era lì con la moglie. Caccia al soggetto che lo avrebbe colpito: si stanno visionando le telecamere del palasport.

Lo spettatore risulta originario di Pistoia da dove era venuto per assistere al concerto, un evento che ha radunato alcune migliaia di persone tuttavia senza esaurire i posti disponibili del palasport fiorentino. Sempre secondo una ricostruzione, il diverbio da cui è scaturita la colluttazione c'è stato con un'altra persona, che è in via di identificazione da parte della squadra mobile. I Subsonica suonavano a Firenze per uno dei concerti del loro "Tour 2024 - Realtà aumentata".