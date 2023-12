Morgan, niente finale di X Factor va alla prima della Scala: «A livello umano è stato tremendo»

Licenziato dalla giuria di X Factor, questa sera Morgan ha scelto di non guardare la finale del talent di Sky.

Morgan alla prima della Scala

«Stasera è la serata degli opposti, da una parte la finale di X Factor, dall'altra la prima della Scala, sono qui perchè la musica è qui»: ha detto Morgan, che insieme ad Alessandro Artom è andato a salutare la senatrice Liliana Segre dopo la prima del Don Carlo. L'esperienza a X Factor «è finita in maniera terribile. Il fatto che non abbia vinto la musica ma i poteri economici è terribile». Ha detto Morgan nel foyer della Scala, dopo aver partecipato alla Prima del 'Don Carlo'. «A livello umano - ha ammesso l'artista - è stato tremendo anche perché se c'è qualcuno a cui interessa l'aspetto umano sono io. Intendevo portare tutto a un livello artistico, ma non è stato possibile». Per il cantante «è sempre bello venire qui». I costumi di scena «sono meravigliosi». Quindi ha spiegato: «Sono arrivato tardi perché avevo degli impegni. C'era la finale di X factor - ha detto, scherzando con i cronisti -. Ho assistito in verità ai commenti su Instagram di X factor perché sul mio profilo ho aperto uno spazio per commentarlo».

La provocazione su Instagram

Qualche ora fa però ha lanciato la sua provocazione su Instagram. Un post dove invita i suoi follower a commentare la finale. «Il giorno degli opposti: da una parte la fine, dall’altra l’inizio, da una parte il presente, dall’altra il passato, da una parte le parti dall’altra altro», il testo a corredo dell'immagine.

Sanremo e Amadeus

Solo ieri Morgan era anche intervenuto parlando di Sanremo, anche in questo caso con toni forti in particolare riguardo al suo rapporto con Amadeus. «Per fare chiarezza e non permettere che si dicano e che si scrivano cose totalmente disinformanti e non vere vi dico cosa è accaduto in questi giorni veramente tra me e Sanremo. Come alcuni sapranno, negli ultimi tempi non scorre buon sangue tra me e Amadeus, per molte ragioni che non hanno a che fare con la vicenda del famoso testo cambiato sul palco con Bugo, ma sono successive e si fondano sulla profonda divergenza di visione professionale e culturale, di stile di comunicazione Mediatica e televisiva». Comincia così il lungo chiarimento che Morgan affida alla sua chat per fare luce su alcuni rumors relativi alla presentazione di un suo brano al festival, circolati in questi giorni.