Martina Corgnati chi è, età, biografia, marito e la madre Milva: la critica d'arte ospite di Mara Venier a Domenica In

Il suo nome di per sé non è altisonante, ma nel suo ambiente è un'affermata critica d'arte, figlia di una nota cantante italiana: Milva. Martina Corgnati è stata ospite alla trasmissione "Domenica In", il salotto di Mara Venier, in onda come ogni domenica a partire dalle 14.00 su Rai 1.

Tra gli altri ospiti, ci saranno anche Alberto Matano, Vittorio Sabadin, Ilaria Grillini, Simona Izzo, Tullio Solenghi, Massimo Lopez, Nunzio D’Angieri, Pupi Avati, Edwige Fenech e Lodo Guenzi. Ma chi è dunque Martina Corgnati?

Chi è Martina Corgnati: biografia e carriera

Martina Corgnati è nata a Torino il 6 ottobre 1963 e oggi ha 59 anni. Laureata in Lettere moderne con percorso artistico e in Storia, presso l’Università statale di Milano, è in seguito diventata docente universitaria e autrice di numerose monografie su artisti contemporanei come Longobardi, Pinot Gallizio, Enrico Baj. Si è anche occupata di arte medievale e ha tenuto numerose conferenze sia in Italia che all’estero.

Corgnati insegna Storia dell’Arte Contemporanea e Fenomenologia delle Arti contemporanee all’Accademia di Belle Arti di Palermo. Acuta critica dell’arte, da anni dedica una speciale attenzione alla creatività artistica nel mondo mediterraneo e nel vicino Oriente.

La madre Milva

Martina Corgnati è figlia Maria Ilva Biolcati, in arte "Milva", una "diva" della musica italiana, scomparsa all'età di 82 anni. Il padre invece è il regista e produttore discografico Maurizio Corgnati. Da parte del padre ha una sorellastra, Giuditta, nata il 2 ottobre 1973, divenuta in seguito medico cardiologo.

Il 9 febbraio 2018, durante la quarta serata del 68º Festival di Sanremo facendo le veci della madre, la critica d'arte è salita sul palco del'Ariston, per ritirare il Premio “Città di Sanremo” alla carriera. Lo scorso 18 aprile, Corgnati ha pubblicato un'autobiografia della madre, intitolata "Milva - l'ultima diva".

Il marito

Martina Corgnati è l'attuale compagna di Ugo Volli, semiologo, giornalista, saggista e anch'egli docente universitario. Nato a Trieste nel 1948, risiede a Milano e ha due figli, nati da un precedente matrimonio terminato col divorzio.

Dal 1976 al 2009 Volli è stato critico teatrale del quotidiano La Repubblica, ma occasionalmente ha scritto anche per altri giornali e periodici, tra cui L'Espresso, Panorama, L'Europeo, Epoca, Il Mondo, Grazia, Il Mattino e Avvenire.