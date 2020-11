Marina La Rosa ex Grande Fratello a Domenica Live: «Il mio ex ha cercato di investirmi»

Dalla prima edizione de Il Grande Fratello nel 2000 fino al soprannome La Gatta Morta, sono passati vent'anni dall'esordio televisivo di Marina La Rosa nella casa più spiata d'Italia fino a partire, nel 2019, per una nuova avventura nel programma L'Isola dei Famosi. Mamma di due figli avuti dal marito, Marina La Rosa è molto diversa oggi, anche quando entra nel dalotto di Domenica Live per denunciare, durante la trasmissione di Barbara D'Urso, il suo ex fidanzato.

«Dopo aver raccontato l'accaduto su Instagram, ci tengo a sottolineare che non ce l'ho con questa persona. L'iniziale del suo nome non è neanche quella che ho utilizzato, F. Lui fa parte del passato, ci ho fatto i conti e provo serenità, ma le cicatrici restano. Superi tante cose ma sulla tua pelle restano le esperienze che fai. Ho scritto questo post in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, perché alcune persone giustificano determinati atteggiamenti. Per me era importante sottolineare che non è normale se il vostro compagno vi picchia, o prova a farvi del male. Chi ti picchia non ti ama. Entravo in casa e andavo al bagno, per cercare di sistemarmi. I miei mi chiedevano cosa fosse successo, e io mentivo sempre. Dei graffi davo la colpa ai gatti. Ma ero un'adolescente, cercavo delle scuse perché cercavo di scusare lui. Ero molto giovane, non mi è mai più successo. Ma queste cose possono capitare anche a prescindere dall'età».

«Alla base c'è molta insicurezza, e lui era molto geloso e litigavamo anche per le piccole cose. Durante una di queste litigate mi fece scendere dalla moto. Non me ne accorsi subito, ma mi stava venendo addosso. Fu un momento d'importante consapevolezza. Addirittura delle persone estranee mi difesero. Lì ho capito che c'era qualcosa che non andava. Era troppo geloso e mi raccontava bugie. Ho smesso di giustificarlo».

