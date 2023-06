Madonna, le ultime ore prime del malore, l'infezione batterica, la terapia intensiva, il ritorno a casa. «Il suo corpo è devastato»

«Il suo corpo è devastato». Madonna sta ancora combattendo la sua malattia nonostante sia stata dimessa dall'ospedale.

Fonti hanno riferito a TMZ che la superstar di "Material Girl", 64 anni, ha «vomitato in modo incontrollabile» ed è costretta a letto nella sua casa di New York City. «Non riesce ad alzarsi». Madonna - che è stata ricoverata in terapia intensiva con un'infezione batterica sabato scorso - sta ancora combattendo contro gli effetti della sua malattia.

Le ultime ore prima del malore

Madonna sembrava essere di ottimo umore un giorno prima di essere portata d'urgenza in ospedale a causa di un'infezione batterica. Secondo le immagini ottenute dal Daily Mail, la cantante di "Like a Virgin", 64 anni, ha visitato la mostra di Karl Lagerfeld al Metropolitan Museum di New York City con una delle sue ballerine e il suo assistente. La pop star si è vestita in modo casual per la gita, indossando pantaloni della tuta neri, una camicia nera a maniche lunghe e un cappellino da baseball nero. Indossava anche un paio di occhiali da sole e una giacca nera avvolta intorno alla vita. Madonna ha completato il suo look con un paio di sneakers Nike Air Max bianche. L'uscita della cantante di "Vogue" è avvenuta ore prima che fosse trovata senza sensi nella sua casa e trasportata in un ospedale di New York sabato.

EXCLUSIVE: Madonna is seen walking around just ONE DAY before hospitalization https://t.co/RSwk7muvSd pic.twitter.com/5X5KeeYdt3 — Daily Mail Online (@MailOnline) June 29, 2023

L'infezione batterica e la terapia intensiva

La star di 'Like a Virgin' è stata trasportata d'urgenza in ospedale per una «seria infezione batterica» che l'ha costretta a passare alcuni giorni in terapia intensiva. Le sue condizioni di salute sono già in via di miglioramento ed è previsto un pieno recupero per l'icona pop. L'incidente però fa slittare il suo tour 'Celebration', la cui prima data era in programma il 15 luglio a Vancouver. L'allarme per Madonna è scattato il 24 giugno, quando è stata trovata incosciente e trasportata in ospedale, dove è stata intubata. «Sabato 24 giugno Madonna ha sviluppato una seria infezione batterica che l'ha costretta alcuni giorni in rianimazione. La sua salute sta migliorando, ma resta ancora sotto cura medica. È atteso un pieno recupero. In questo momento dobbiamo sospendere tutti gli impegni, incluso il tour. Condivideremo ulteriori dettagli non appena li avremo, inclusa la nuova data di inizio del tour», afferma Guy ÒSeary.

La paura della famiglia: «Temeva il peggio»

Stavolta Madonna ha fatto davvero spaventare i suoi cari: la famiglia «ha temuto il peggio» dopo l'infezione batterica che ha fatto perdere i sensi alla cantante poi ricoverata per giorni un una unità di rianimazione a New York. Lo ha confidato un parente della superstar al tabloid Daily Mail senza minimizzare la gravità della crisi in cui si è trovata la diva del pop, intubata per almeno 24 ore prima che la situazione si stabilizzasse e i tubi potessero essere rimossi. «Per l'ultimo paio di giorni nessuno sapeva veramente che piega avrebbe preso la sua salute. La famiglia si era preparata al peggio», ha detto il parente al tabloid britannico. Questi timori avevano fatto sì che i familiari abbiano tenuto segreto il ricovero fino a quando ieri Madonna non è stata spostata in un reparto regolare di un ospedale della Grande Mela che, per ragioni di privacy, non è stato identificato. Ora che il peggio è passato, Madonna sta recuperando e il suo manager, Guy Oseary, ha pronosticato su Instagram una piena ripresa. A causa dell'infezione però Madonna ha dovuto rinviare l'inizio del tour Celebration che sarebbe dovuto partire il 15 luglio da Vancouver con, tra i partecipanti, anche Amy Schumer, Jack Black e Lil Wayne. Ancora non precisate le cause all'origine del male, che però i familiari hanno attribuito all'intensità con cui la 64enne popstar si stava preparando da mesi, provando sei giorni su sette 12 ore al giorno in vista della estenuante tournè: 84 date di cui una, originariamente il 23 novembre, in calendario a Milano, e poi, tra le altre, Seattle, New York, Città del Messico e Londra. «Non faceva la vita sana che dovrebbe condurre una della sua età e negli ultimi mesi si era veramente stancata», ha detto una fonte, secondo cui « Madonna pensa di essere ancora giovane quando il realtà non lo è. Pensa anche di essere invincibile, ma non è così». In realtà la popstar ha avuto in passato vari problemi di salute: ha avuto incidenti di cavallo nel 2005 e 2009, mentre nel 2020 aveva annunciato che si sarebbe sottoposta a una terapia rigenerativa per ripristinare le cartilagini mesi dopo aver cancellato all'ultimo momento uno spettacolo a Lisbona dicendo che «doveva ascoltare il suo corpo e riposare».

Le dimissioni

Madonna è stata dimessa dall'ospedale ed è stata trasportata tramite un'ambulanza priva a casa a New York. A riferirlo è la 'Cnn' che cita un fonte vicina alla popstar spiegando che «si stente meglio». In un post su Instagram mercoledì, Guy Oseary, manager di lunga data di Madonna, aveva condiviso un post spiegando che la cantante di 64 anni aveva «sviluppato una grave infezione batterica» e che era stata ricoverata diversi giorni in terapia intensiva da sabato scorso. Madonna avrebbe dovuto iniziare il Tour di Celebration di sette mesi nelle prossime settimane in 45 città in tutto il mondo ma ha dovuto rimandarlo. Doveva essere il suo 12° tour.