Luciana Littizzetto in ospedale, la foto su Instagram: «Sono ancora qua». Ma con il sorriso

Luciana Littizzetto in ospedale, la foto su Instagram: ecco cos'è accaduto. L'attrice ospite fissa di Che tempo che fa con Fabio Fazio ha postato su Instagram uno scatto dal letto di ospedale, con una didascalia eloquente: «E sono ancora qua. Eh già - scrive citando Vasco Rossi - Ora tutti i fili e i ferri della rotula sono tolti. Ricomincia l'ambaradan del recupero. Ufffff».

Luciana non perde il sorriso: l'intervento chirurgico è arrivato per via dei postumi di una brutta caduta a dicembre 2019 che le costò la frattura di rotula e polso, un intervento e una lunga riabilitazione. Tra gli auguri di un pronto recupero, quelli della redazione di Che tempo che fa, di Mara Venier, Antonella Clerici e Filippa Lagerback.