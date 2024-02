Il Volo si scioglie? Gianluca Ginoble sogna Hollywood (merito anche della fidanzata nipote d'arte)

Cosa è successo a Il Volo dopo l'ottavo posto al Festival di Sanremo con la canzone Capolavoro? Da quel momento il trio canoro famoso in tutto il mondo non è sembrato unito come sempre.

Qualche risposta sbagliata, segni di un nervosismo crescente che ha messo in allarme non solo tutti i loro ammiratori sparsi nel mondo.

Strade separate?

La "paura" è che Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto possano dividere le loro strade per tentare la carriera solista e concentrarsi sulla loro vita privata. "Ignazio - come ricorda il settimanale Di Più - è pronto a sposarsi, Gianluca vive un “amore da Oscar” che potrebbe anche portarlo a Hollywood, mentre Piero è ancora uno scapolone". Tre vite diverse di tre ragazzi amici da sempre. Ma l'amicizia a volte non può bastare.

La lite in radio

Il primo allarme a Radio Number One dove tra una battuta e l'altra c’è stato uno scontro verbale tra Piero e Gianluca. A un certo punto Piero ha perso la pazienza e se l'è presa con Gianluca accusandolo di parlare sempre a nome del gruppo: «Ora mi sono rotto un po’ le scatole. Da quindici anni, si può parlare sempre per tutti e tre? Tu puoi essere altro, vuoi essere altro, continua a essere altro. Non parlare per me».

Il tour

Dalle battute di Fiorello alla tournèe che li vedrà ancora insieme. Ma come? Nei prossimi mesi Ignazio, Gianluca e Piero saranno in viaggio per il Mondo da Israele al Giappone, dalla Germania all’Est Europa, con tantissime date anche in giro per l’Italia, compresi i quattro concerti di fila previsti all’Arena di Verona a maggio. I rapporti saranno tornati nel frattempo buoni? Si vorranno ancora bene? Scontato. Ma le esigenze dei tre ragazzi, insieme dal 2009 quando erano poco più che bambini, oggi sono diverse. Sono cambiate. C'è voglia di provare un'altra avventura. «I primi anni sono stati incredibili per noi, perché giravamo il mondo, cantando davanti a migliaia di persone e partecipando alle feste con le stelle di Hollywood, e poi tornavamo a casa, a scuola, con i nostri amici di sempre e quasi ci vergognavamo di raccontare tutto quello che ci era successo», hanno detto più volte, come ricorda ancora il settimanale di Cairo Editore. Ma gli anni passano, si cresce. E l'amore, l'arrivo di una compagna cambia la vita...

Le fidanzate

"Piero ha avuto una storia con Valentina Allegri, la figlia dell’allenatore della Juventus, che però non è durata. Più fortunati sono stati invece Ignazio e Gianluca. Il primo è legato da anni a Michelle Bertolini, ex Miss Venezuela Internacional, e ora è pronto a fare il “grande passo”: lo scorso dicembre, le ha fatto la proposta di matrimonio, con tanto di anello con un diamante “importante”, e lei ha accettato. Gianluca, invece, è fidanzato con Eleonora Venturini Storaro, una giovane stilista che viene da una famiglia celebre: suo nonno è Vittorio Storaro, uno dei più importanti direttori della fotografia della storia del cinema".

Gianluca sogna il cinema

Nel breve riassunto del settimanale diretto da Osvaldo Orlandini la verità di un rapporto destinato a esaurirsi probabilmente al termine di questa nuova tournèe da tutto esaurito! E forse la colpa, se di colpa si deve parlare è di Gianluca che sogna un carriera diversa, magari anche da attore sfruttando il nonno di Eleonora. Una ragazza acqua e sapone conosciuta a Milano, durante gli studi di lei. Dopo pochi mesi di frequentazione a Verissimo, il cantante confidava: «Sono fidanzato e realmente innamorato, posso dirlo pubblicamente che sono felice. Stiamo insieme da un po’ e tra l’altro lei si chiama anche come mia madre». Un legame sempre più forte col passare dei mesi, poi degli anni. "E Gianluca - conclude DiPiù - che è sempre stato il “bello” del trio, potrebbe essere tentato da una nuova avventura: quella di attore, magari a Hollywood, dove lui e il “nonno-suocero” hanno già tanti contatti. E forse è proprio a questo che alludeva Piero quando gli ha chiesto polemicamente: «Vuoi essere altro?»".