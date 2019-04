Rissa sfiorata tra Guendalina Tavassi e Christian Imparato: «Sei una volgaraccia»

Un nuovo confronto tra Guendalina Tavassi e Christian Imparato al Grande Fratello degenera con parole pesanti. Per un attimo c’è stato anche il timore di vedere uno scontro fisico, poiché il cantante ha urlato a pochi centimetri dal viso della ragazza.

L’opinionista di Barbara D’Urso inizia proprio parlando dei presunti ritocchini, ma Cristian Imparato risponde subito a tono: “Hai cambiato i connotati, ma ti sei vista? Devo dire che porto le lenti a contatto? […] Io ho fatto il rimpolpamento alle labbra. Ma devo parlare di ‘ste robette? Ma guardati!”. Guendalina successivamente cambia argomento e parla del presunto flirt del cantante: “Hai detto di non conoscere nessun parrucchiere, ma poi addirittura hai detto il nome di Fabrizio, un ragazzo che non voleva uscire allo scoperto”, ma Imparato risponde: “Lui ti manda nei salotti e dice che è un ragazzo che non vuole uscire? Ma vatte a fare un giro!”. I toni con il passare dei minuti però diventano ancora più accesi, costringendo Barbara D’Urso ad intervenire, invitando il cantante a chiedere scusa all’ospite per la sua aggressività. Ma per come si sono salutati alla fine del loro confronto, non sembra che abbiano trovato un punto d’incontro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA