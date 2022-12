Gf Vip, Antonella Fiordelisi e la frase maschilista contro Oriana Marzoli: «Antonino ha ceduto perché ha gli ormoni»

La puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda il 19 dicembre, si è aperta con un capitolo dedicato a Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese. Tra i due si è acceso un scontro in diretta e la showgirl venezuelana ha manifestato tutta la sua rabbia nei confronti dell'hair stylist. Tornati in casa, Alfonso Signorini ha chiesto il parere degli altri gieffini e la risposta di Antonella Fiordelisi ha scatenato diverse polemiche.

Cosa è successo

Antonella Fiordelisi ha giustificato il comportamento che Antonino Spinalbese ha avuto nei confronti di Oriana Marzoli: «Lei ha esagerato, lui invece ha ceduto perché è un uomo e avrà degli ormoni... no?», queste le parole di Antonella Fiordelisi che non sono andate giù a molti telespettatori.

Sui social si è accesa una polemica contro la vippona, molti hanno contestato la sua affermazione considerandola spiacevole e di pessimo gusto: «Questa ragazza ad ogni puntata deve sempre rendersi imbarazzante», ha scritto qualcuno. «Antonella ferma al Medioevo», ha scritto qualcun altro.

«La differenza tra Giaele De Donà e Antonella sta tutta nel commento sulla discussione tra Antonino e Oriana. La prima è sensata e sottolinea lo sbaglio di entrambi, la seconda: "Antonino è un uomo e ha gli ormoni», ha scritto lapidario un altro utente.