Amici, Francesca Manzini ricoverata alcuni giorni in ospedale: «Ho vinto io» Foto

«Domani a quest'ora io chiuderò gli occhi per un po' perché sconfiggerò un piccolo male» aveva detto lo scorso 18 dicembre, dopo poco più di 24 ore ha postato una sua foto in ospedale, mentre con la mano fa un segno positivo, e un bel sorriso in cui dice: «Ho vinto io, e me ce so pure truccata, tiè». Francesca Manzini, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, ricoverata in ospedale. Qualche giorno fa, in un breve video sui social, aveva fatto sapere che si sarebbe sottoposta a un intervento, e oggi ha comunicato ai fan che è andato tutto bene con un sorriso e una forma che sembra già essere smagliante. L'ex concorrente di Amici Celebrities ha voluto lanciare un messaggio positivo, anche se non ha specificato i suoi problemi di salute, ha lasciato intendere che l'intervento potrebbe averle salvato la vita, avvalorato dall'uso dell'hashtag #survivor.​

Sono stati tantissimi i messaggi di supporto arrivati alla Manzini, tra cui quelli di molti personaggi famosi come Diana Del Bufalo, Stash e Marcello Sacchetta. Nel video prima dell'intervento aveva chiarito: «l bello del male è che ti fa guardare avanti e ti fa semplificare i tuoi giorni... Pensate solo a ciò che è necessario pensare e solo quando si presenta la necessità di farlo».

Ultimo aggiornamento: 10:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA