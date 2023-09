Fedez, come sta? Dal tumore al pancreas alla demielinizzazione: cosa sappiamo sulle condizioni di salute del rapper

Preoccupazione per le condizioni di salute di Fedez. Il rapper sarebbe ricoverato in ospedale a Milano, ma non si conoscono i motivi. Chiara Ferragni ha improvvisamente lasciato la Fashion Week di Parigi per stare vicino al marito. In una story su Instagram, che la ritrae mano nella mano con l'amica Chiara Biasi, l'imprenditrice digitale scrive: «Ai migliori amici che saltano sul primo aereo insieme a te quando hai un’emergenza».

Mr. Marra, che conduce il podcast "Muschio Selvaggio" insieme a Fedez, si è limitato a inviare «un abbraccio» virtuale all'amico, chiedendo ai propri follower di stargli vicino.

Il mondo dei social è in attesa di novità a parte dei Ferragnez, che da ore non postano nulla sui propri profili.

Il tumore al pancreas

Il rapper a marzo del 2022 è stato operato per rimuovere un tumore neuroendocrino del pancreas scoperto durante un controllo di routine. L'intervento, eseguito al San Raffaele di Milano, durò circa sei ore.

In un post Instagram annunciò così la sua malattia: «Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso)».

«A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’. Grazie ai medici, chirurghi e infermeri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare».

L'operazione (estetica) alla cicatrice

Lo scorso maggio Fedez è stato sottoposto a un piccolo intervento sulla cicatrice dell'operazione. Un'operazione, tuttavia, di natura meramente estetica: «Ho dovuto farmi riaprire una parte della cicatrice che ho sulla pancia nuovamente - ha spiegato sui social - perché durante l'operazione mi si erano aperti dei punti e avevo proprio dei buchi sulla pancia, e quindi me la son fatta sistemare. Oggi tolgo i punti e quindi avrò una cicatrice carina».

Gli psicofarmaci e l'effetto rebound

Fedez ha recentemente rivelato di combattere anche con problemi di natura psicologica. Poco dopo Sanremo 2023, il rapper ha rivelato di attraversare un periodo difficile dopo aver cambiato psicofarmaci e il conseguente "effetto rebound". «Da gennaio – ha raccontato nelle sue stories – mi è stato prescritto questo antidepressivo molto forte che mi ha cambiato molto, mi ha agitato tanto e mi ha dato degli effetti collaterali dal punto di vista fisico molto forti fino a darmi dei tic nervosi alla bocca, e non permettendomi di parlare in modo libero. Avendo questo farmaco dato degli effetti collaterali molto forti ho dovuto sospenderlo senza scalarlo. Mi ha provocato una cosa che si chiama effetto rebound».

Con il termine "effetto rebound" (noto anche come effetto di rimbalzo) si indicano i sintomi di astinenza e di depressione che possono manifestarsi subito dopo l’interruzione improvvisa di uno psicofarmaco. Tecnicamente si tratta dell’inasprimento di una malattia dopo la sospensione del principio attivo contenuto in un farmaco o la riduzione del suo dosaggio.

La demielinizzazione

Nel 2019, ospite della trasmissione "La Confessione", condotta da Peter Gomez sul canale Nove, Fedez aveva dichiarato di aver ricevuto la diagnosi di demielinizzazione, una particolare condizione che può anticipare patologie gravi. «Devo stare sotto controllo perché è una sindrome radiologicamente verificata – aveva spiegato il rapper -. La demielinizzazione è quella che avviene quando hai la sclerosi multipla. Questa cosa può essere, come no, che si tramuti in sclerosi».

La mielina è un tessuto lipoproteico che compone gli strati che isolano le fibre nervose all’interno e all’esterno del cervello. Proprio come l’isolamento di un cavo elettrico, la guaina mielinica consente ai segnali nervosi, che sono impulsi elettrici, di essere condotti lungo le fibre in modo veloce e preciso. Quando la guaina mielinica è danneggiata, gli input non sono trasmessi in maniera efficiente e possono verificarsi danni al sistema nervoso centrale. La demielinizzazione può essere causata da infezioni, ictus, carenze nutrizionali o l’assunzione di farmaci. Ma può anche essere una spia dell’insorgenza di malattie come la sclerosi multipla.