Fedez: «Rivoglio indietro la mia vita», il messaggio su Instagram è per Chiara Ferragni?

Una canzone li fece incontrare e chissà che, ora, una canzone non li faccia riappacificare. Fedez ha postato nelle sue storie Instagram un suo vecchio brano del 2013. Si intitola "Sembra semplice", e per chi segue la crisi matrimoniale tra lui e Chiara Ferragni potrebbe essere un messaggio indirizzato proprio alla moglie.

Cosa dice la canzone

«Finisce sempre bene, altrimenti non è finita.

Me l’hanno sempre detto ma io non ci credo mica. E per quanto il tempo può rimarginare una ferita, io non sono ancora morto e già rivoglio indietro la mia vita», è il passaggio della canzone che il rapper ha postato. Le parole della canzone avrebbero tutta l'aria di essere una frecciatina alla sua condizione attuale.

Dove vive Fedez ora

Domenica sera a Che tempo che fa sul Nove a parlare della crisi era stata la stessa Ferragni: «Io e Federico ci sentiamo, siamo due persone adulte che si vogliono bene, non è che da un giorno all'altro non ci si sente più. E' un periodo di crisi ne abbiamo avute anche in passato, questa è una crisi un po' più forte», ha detto chiarendo che "adesso la priorità per entrambi sono i figli". Da un paio di settimane Fedez ha lasciato l’attico di CityLife, trasferendosi per ora altrove, con frequenti visite a Rozzano, dove abitano i suoi genitori e dove il rapper è cresciuto, e impegni pubblici tra sfilate, il suo podcast e incontri organizzati dalla Polizia postale.